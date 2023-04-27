ليفربول يرفض عودته.. تشيلسي يستهدف ضم ساديو ماني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستهدف نادي تشيلسي التعاقد مع الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أنباء ترددت حول رغبة ناديه في التخلص منه.

وبحسب شبكة "Football Insider"، فإن تشيلسي مستعد للتعاقد مع ماني بعد تدهور وضعه مع بايرن ميونخ، في ظل رغبة البلوز في تعزيز خط هجومه، مشددة على أن ليفربول لا يخطط لإعادته.

وأكدت الشبكة أن تشيلسي يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد في الصيف، لكنه مرتبط بقواعد اللعب المالي النظيف، وهو ما يصعب تعاقده على مهاجمين بارزين صغار في العمر، الأمر الذي جعل مسؤولوه يفكرون في التعاقد مع ماني.

وأضافت الشبكة أن بايرن ميونخ يسعى لاسترداد جزء مناسب من المبلغ الذي دفعه لليفربول الصيف الماضي، والمقدر بـ 35 مليون جنيه أسترليني للتعاقد مع ماني.

ويمر ماني بفترة سيئة مع بايرن ميونخ، حيث تعرض للإصابة قبل انطلاق بطولة كأس العالم، وابتعد عن الملاعب بضعة أشهر، قبل أن يعود ويتشاجر مع زميله ليروي ساني عقب مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، ويهدي الإعلام مادة دسمة يعمل عليها، وهو ما رفضه مسؤولو بايرن ميونخ، الذين يتجنبون دائماً هذا النوع من الأزمات.

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