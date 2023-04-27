الأرجنتيني «تاتي» يدخل التاريخ برباعية الملكي

المصدر: برشلونة - أ ف ب

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دخل مهاجم جيرونا الأرجنتيني فالنتين «تاتي» كاستيانوس التاريخ من أوسع أبوابه بعدما بات أول لاعب يسجّل رباعية «سوبر هاتريك» في مرمى ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم منذ سنة 1947، في فوز فريقه على ضيفه النادي الملكي 4 - 2 في المرحلة 31 أول من أمس.

وقدّم المهاجم ابن الـ24 عاماً عرضاً قاتلاً ليصعق حامل اللقب ويقضي فعلاً على أي آمال متبقية لرجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوني في الدفاع عن لقبهم ضد الغريم التقليدي برشلونة المتصدر.

وسجل كاستيانوس الذي يلعب مع جيرونا بالإعارة قادماً من نيويورك سيتي أف سي الأمريكي، هدفين في شوطي المباراة، وقاد فريقه إلى فوز تاريخي كما بات كاستيانوس سادس لاعب يسجل رباعية في مرمى ريال في تاريخ الدوري الإسباني.

وبرباعية أمسية أول من أمس، رفع كاستيانوس رصيده إلى 11 هدفاً في 29 مباراة خاضها في الدوري الإسباني هذا الموسم.

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