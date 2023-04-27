بهدف ديماركو..الإنتر يجتاز يوفنتوس ويبلغ نهائي كأس إيطاليا

المصدر: وكالات

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واصل إنتر حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، التي توج بها في الموسم الماضي، بعدما تأهل للمباراة النهائية بالمسابقة، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه يوفنتوس، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

واستفاد إنتر من تعادله 1 / 1 مع يوفنتوس، في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما في الرابع من أبريل الجاري، بملعب (أليانز ستاديوم)، ليظفر بورقة الترشح للنهائي، عقب انتصاره 2 / 1 على فريق (السيدة العجوز) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وعلى ملعب (جوتسيبي مياتزا) في مدينة ميلانو الإيطالية، تقمص فيديريكو ديماركو دور البطولة في اللقاء، بتسجيله هدف إنتر الوحيد في الدقيقة 15، ليمنح الفريق الملقب ب(الأفاعي) انتصاره الأول هذا الموسم على منافسه هذا الموسم.

وكان يوفنتوس تغلب على إنتر في مباراتي الفريقين ببطولة الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، قبل تعادلهما في لقاء الذهاب بمسابقة الكأس.

وضرب إنتر، الذي يحتل المركز الثالث بقائمة أكثر الفرق تتويجا بالبطولة برصيد 8 ألقاب بفارق 6 ألقاب خلف يوفنتوس صاحب الرقم القياسي، موعدا في النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بالبطولة بين فيورنتينا وكريمونيزي.

وكان فيورنتينا فاز 2 / صفر على ملعب كريمونيزي في مباراة الذهاب، قبل أن يتجدد الموعد بينهما في جولة الإياب غدا الخميس.

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