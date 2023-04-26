رغبة قديمة في ضمه..عملاق إنجليزي يطرق أبواب نيمار مجدداً

المصدر: وكالات

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي الذي يعيش وضعا كارثيا، مهتم بضم النجم البرازيلي، نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن اهتمام النادي اللندني بالنجم البرازيلي، لا يعد وليد الفترة الأخيرة بل يبقى رغبة قديمة لدى إدارة تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة وفقاً لروسيا اليوم أن تود بويلي، مالك نادي تشيلسي، التقى بالفعل مع المقربين من نيمار في يناير الماضي، للاستفسار عن إمكانية ضمه.

وكانت تقارير صحفية أيضا تحدثت عن رغبة "البلوز" في التعاقد مع نيمار خلال صيف العام الماضي 2022 وقبل انطلاق منافسات الموسم الجاري.

بخلاف تشيلسي، فإن شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، كشفت مؤخرا أن نيمار دخل أيضا حسابات مسؤولي مانشستر يونايتد.

ويرتبط نيمار البالغ 31 عاما بعقد مع النادي الباريسي ينتهي في صيف 2025 مع بند يجدده تلقائيا حتى صيف 2027.

ويقال إن الإدارة الباريسية ترغب في التخلص من نيمار لتذبذب مستواه بسبب كثرة إصاباته بخلاف توفير راتبه الضخم.

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