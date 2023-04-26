إن شعروا بالخوف سأقتلهم.. مدرب أرسنال يحذر لاعبيه قبل مواجهة مانشستر سيتي

المصدر: البيان

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وجه ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، رسالة شديدة اللهجة إلى لاعبيه، قبل ساعات من مواجهة مانشستر سيتي، بالدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا لموقع "جول" العالمي متحدثاً عن لاعبيه: "إن شعروا بالخوف، سأقتلهم جميعاً، لا أريد ذلك على الإطلاق".

ودعا أرتيتا لاعبي أرسنال لتجنب الخوف في مواجهة مانشستر سيتي، متناسين السجل الضعيف للجانرز بالسنوات الأخيرة أمام السيتيسينز.

ويحل أرسنال ضيفاً على مانشستر سيتي بملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 33، في وقت يتنافس فيه الثنائي على لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الجانرز الصدارة برصيد 75 نقطة بفارق 5 نقاط عن سيتي، الذي خاض مباراتين أقل.

ولم يستطع أرسنال تذوق طعم الانتصار أمام مانشستر سيتي منذ عام 2015 في الدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي يسعى لتجاوزه الليلة، فيما يتطلع أرتيتا لقيادة أرسنال لحصد لقب البريميرليغ لأول مرة منذ 19 عامًا.

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