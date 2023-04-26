بتهمة تزوير النتائج في أولمبياد طوكيو..إيقاف أثنين من المسؤولين الألبان في ألعاب القوى

المصدر: وكالات

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تعرض مسؤولان ألبانيان في ألعاب القوى، للإيقاف لفترات طويلة، وذلك بعد تزوير نتائج في منافسات القفز الطويل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021.

وأعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الأربعاء، عن إيقاف جيورجي رولي، رئيس الاتحاد الألباني للعبة، لمدة خمسة أعوام، فيما تعرض نيكولين ديونيسي، سكرتير الاتحاد، للإيقاف لمدة أربعة أعوام.

ولم يتعرض إزمير سمايلاي وهو الرياضي المعني بالأزمة واحتل المركز السابع عشر في المنافسات، لأي عقوبة كما تم رفع قرار إيقافه من الاتحاد الدولي للعبة، وذلك بعدما قال الاتحاد إنه لا يوجد دليل كاف عن تورطه في الواقعة أو كونه جزءا منها.

وذكر الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن قراءات مزيفة لحسابات الرياح من البطولة التي أقيمت في تيرانا عاصمة ألبانيا يوم الثامن من مايو عام 2021، حينما منح الرقم الخاص بسمايلاي والبالغ 17ر8 مترا، مكانا له في الأولمبياد، تم إرسالها إلى الاتحاد الدولي.

وأرسل المسؤولان في ألبانيا صورا مزورا لحسابات الرياح وعندما طُلب منهما دليل، قبل الاعتراف للاتحاد الدولي بأن الصور تم التقاطها في يوم مختلف وأنه لم يكن هناك قياس للرياح خلال البطولة.

ويعد قياس الرياح إلزامي في المسابقات، لأن الرياح التي تكون سرعتها أكثر من مترين في الثانية لا تسمح بتسجيل القفزات كأرقام مؤهلة للمنافسات.

وتعرض ديونيسي لعقوبة مخففة بعدما اعترف بمسؤوليته، فيما نفى رولي أن يكون قد اشترك في الأمر عن عمد.

وقال ديفيد هومان، رئيس وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى: "هذه العقوبات مهمة لمستقبل تلك الرياضة، وهي تعد بمثابة تحذير لجميع من يتولون المسؤولية في تلك اللعبة على مستوى العالم".

وأضاف: "يجب على المسؤولين في الاتحادات أن يكونوا ملتزمين بقواعد اللعب النظيف، وسنحاسبهم إذا ما ثبت أنهم يفعلون عكس ذلك".

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