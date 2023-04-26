توتي: ريال مدريد فريقي الثاني وسأدعمه أمام مانشستر سيتي‬‎‬‬

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد أسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي، أنه سيدعم ريال مدريد خلال مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، معرباً عن سعادته بزيارة الميرنغي مؤخراً، وحضور مباراته أمام سيلتا فيغو بالدوري الإسباني.

وقال توتي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ريال مدريد: "هذه هي المرة الأولى التي أحضر لريال مدريد مباراة من المدرجات، إنه شعور فريد من نوعه، كلاعب كنت دائماً في الجانب الآخر كمنافس للريال، إنه ناد رائع، أنا وأنشيلوتي لدينا علاقة رائعة، إنه شخص رائع ونقي ويجلب الإيجابية".

وتابع: "لقد منحني أنشيلوتي الفرصة للحضور ومشاهدة ريال مدريد، بعد روما، الريال هو فريقي الثاني وأنا معجب به دائماً".

واستكمل: "البرنابيو هو المكان الذي يلهمك بالشغف ويجعلك ترغب في اللعب، كان القدوم له كخصم يثير شغفي للغاية".

واختتم توتي حديثه عن المباراة المرتقبة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، قائلاً: "إنها بمثابة نهائي مبكر، فريقان كبيران وناديان عظيمان، سنرى 50 لاعباً كبيراً، وكل شيء يمكن أن يحدث، سأدعم الريال وأتمنى أن يصل للنهائي".

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