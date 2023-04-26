بعد الهزيمة الساحقة من نيوكاسل.. ميسون ينتظر رد فعل توتنهام أمام يونايتد

المصدر: وكالات

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طالب ريان ميسون المدرب المؤقت لتوتنهام هوتسبير المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برد فعل من لاعبيه خلال مواجهة مانشستر يونايتد غدا الخميس بعد أن تعرض الفريق لهزيمة ساحقة بنتيجة 6-1 على ملعب نيوكاسل يونايتد في المباراة الأخيرة.

وتسببت الهزيمة على ملعب سانت جيمس بارك في إقالة كريستيان ستيليني المدرب المؤقت السابق، وتولى ميسون المسؤولية، كما تركت توتنهام في المركز السادس في الدوري بفارق ست نقاط عن يونايتد صاحب المركز الرابع ونقطة واحدة خلف أستون فيلا خامس الترتيب.

وأبلغ ميسون الصحفيين اليوم الأربعاء بعد سؤاله عما يتوقعه من توتنهام "رد فعل قوي. يوم الأحد كان مخيبا للآمال. لذلك آمل وأتوقع رد فعل من اللاعبين وجميع من في النادي".

وقال ميسون إن توتنهام سيكون مستعدا ليونايتد وأن تحقيق نتيجة إيجابية قد يعيد النادي للطريق الصحيح.

وأضاف "لقد حظي (يونايتد) بموسم جيد وفاز بلقب وهو أمر مهم لناد كبير. ستكون (مباراة) صعبة لكننا نثق أننا نستطيع تحقيق نتيجة جيدة. يتبقى أمامنا ست مباريات لمحاولة تحقيق تقدم إيجابي، لكني أثق في هذه المجموعة وأثق في هذا النادي أيضا".

وتابع "لقد قضيت فترة طويلة في كرة القدم وهي تكفي لأعرف كيف يمكن أن تتحول الأمور بسرعة كبيرة ويمكن أن تغير نتيجة واحدة الكثير. آمل أن نتمكن من ترجمة هذا في أرض الملعب".

وسيتقدم توتنهام على فيلا ويصبح في المركز الخامس في حالة الفوز كما سيقلل الفارق مع يونايتد إلى ثلاث نقاط، مع خوض فريق المدرب إريك تن هاج مباراتين أقل.

وتحوم الشكوك حول مشاركة القائد هوجو لوريس، الذي استبدل بين الشوطين في الخسارة أمام نيوكاسل بالحارس فريزر فورستر، في مباراة الخميس بسبب إصابة عضلية.

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