الاتحاد الإنجليزي يعلن موعد نهائي الكأس بين قطبي مانشستر

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن نهائي كأس الاتحاد بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد سينطلق الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش) العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات في الثالث من يونيو المقبل على استاد ويمبلي.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، طلبت الشرطة انطلاق المباراة في هذا التوقيت المبكر بدلاً من الموعد المتأخر المحدد سابقا، لتخفيف الضغط على وسائل المواصلات خلال النهائي المرتقب.

وستكون هذه أول مرة في 12 عاما تنطلق فيها المباراة النهائية في الساعة الثالثة عصراً.

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