تين هاغ يزف بشرى سارة لجماهير "الشياطين الحمر" قبل مواجهة توتنهام

المصدر: وكالات

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حرص إيريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، على تهدئة المخاوف المتعلقة بإصابة برونو فرنانديز، لاعب الفريق في الكاحل، حتى أنه أشار إلى أن اللاعب لديه فرصة للمشاركة في مباراة توتنهام التي تقام غداً الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن فرنانديز /28 عاما/ تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة برايتون التي أقيمت الأحد الماضي في الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ولكنه أكمل اللقاء حتى فاز مانشستر بركلات الترجيح.

ولكن ازدادت المخاوف بشأن جاهزية فرنانديز يوم الاثنين الماضي بعدما قامت شريكته بنشر صورة له وبجواره حذاء واق وعكازين.

وشوهد اللاعب البرتغالي الدولي في كارينجتون بدون العكازات أو الحذاء اليوم الأربعاء في وقت الغذاء ولكن يبدو أنه يعرج بشكل بسيط، وأشار تن هاج إنه قد يشارك في مباراة توتنهام غدا الخميس.

وقال مدرب مانشستر يونايتد :"هناك بعض الغيابات -ليساندرو مارتينيو ورافاييل فاران".

وأضاف :"علينا أن نرى حالة برونو فرنانديز. لا نعلم بعد، فهو بمثابة علامة استفهام. ولكن بالنسبة للبقية، نحن بخير".

وأكد :"كلنا رأيناه يلعب المباراة كاملة، وهذا حدث في الشوط الأول. يأتي يوم الخميس سريعا، ولكن علينا أن نرى ما هو ممكن الآن".

ويدخل توتنهام المباراة بعد الخسارة الكبيرة أمام نيوكاسل 1 / 6، وهو ما أدى لإقالة المدير الفني المؤقت كريستيان ستيليني.

قضى ستيليني /48 عاما/ أقل من شهر في قيادة الفريق بعد أن تولى تدريب الفريق خلفا لأنطونيو كوني، والآن تولى ريان ماسون تدريب الفريق بشكل مؤقت.

ويحتل يونايتد المركز الرابع في الدوري الإنجليزي قبل مباراة الغد مع منافسيهم على المراكز الأربعة الأولى .

ويتفوق مانشستر على توتنهام بفارق ست نقاط، كما أن لديه مباراتين مؤجلتين، والفوز في مباراة الغد سيجعل مانشستر يونايتد في موقف قوي نحو التأهل للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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