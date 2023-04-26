سمير نصري: غوارديولا متكبر.. ووزني الزائد خلق أزمة بيننا

المصدر: البيان

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كشف سمير نصري النجم السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي، طبيعة علاقته ببيب غوارديولا، الذي لا زال يتولى الإدارة الفنية للفريق.

وافتتح نصري حديثه لصحيفة "ليكيب" الفرنسية قائلاً: "غوارديولا متكبرٌ، بطريقةٍ جيدةٍ".

وواصل اللاعب ذو الجذور الجزائرية: "غوارديولا يدرك بأنه المدرب الأفضل، ويجعل ذلك واضحاً بالنسبة إليك، إنه يعرف الإضافة التي يقدمها للنادي، ويعرف بأنه حينما وصل إلى مانشستر سيتي أُعطي الحرية للعمل كما يود".

وواصل نصري: "بالنسبة له، من السهل للغاية أن يطبق قوانينه الخاصة، ولكن عدا ذلك، فهو شخصٌ مباشرٌ وصادقٌ".

واعترف ابن الـ 35 عامًا بالتقلبات في علاقته بغوارديولا قبل رحيله على سبيل الإعارة إلى إشبيلية الإسباني، ومن ثم بشكلٍ دائمٍ إلى أنطاليا سبور التركي:" لقد غضب مني عدة مراتٍ، ولكن رويدا رويدا نجحت في تغيير رأيه بشأني، لقد أراد مني البقاء مع مانشستر سيتي، وقال بأني سألعب، ولكني قلت له بأنني لم أضمن المشاركة أساسياً معه، وكنت بحاجةٍ إلى اللعب".

وتطرّق الدولي الفرنسي السابق إلى أزمة الوزن الزائد، والتي واجهها في صيف 2016، مع بداية قدوم غوارديولا إلى مانشستر سيتي، وقال نصري: "خضت الحصة التدريبية الأولى معه، وكان كل شيءٍ على ما يرام، وكان راضٍ عني، وفي اليوم التالي استدعاني مجدداً، وصرخ علي بشأن وزني الزائد".

وأكمل: "حينما وصل غوارديولا، قال بأن وزني لا يجب أن يزيد عن 76 كيلوجراماً في الدوري الإنجليزي، ثمة برامج تدريبية دائمة لجعل اللاعبين أكثر اكتسابًا للعضلات، ولكنه يريد لاعبين نحيلين".

واسترسل: "كان وزني زائداً 4 كيلوجرامات عن المعتاد، ومع غوارديولا سيتم إقصائك من التدريبات الجماعية لو كان وزنك زائداً بـ 2.5 كيلوجرامات عن المعتاد، فكنت أتدرب بمفردي".

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