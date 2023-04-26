زجاجة المياه تخذل ديفيد دي خيا أمام جماهير مانشستر يونايتد

المصدر: البيان

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تضاعفت خيبة أمل عشاق مانشستر يونايتد من ديفيد دي خيانجم حراسة مرماهم، بعد انتشار صورةٍ لتحضيراته لركلات الجزاء الترجيحية أمام برايتون ألبيون.

وكان الفريقان قد تواجها في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليقنعا بالتعادل السلبي بينهما.

وذهبت القمة بعد ذلك إلى ركلات الجزاء الترجيحية، حيث خرج مانشستر يونايتد منتصراً بصعوبة على برايتون ألبيون بنتيجة 6/7، وفي أعقاب صافرة نهاية المباراة، تناقلت عددٌ من وسائل الإعلام صورةً لدي خيا وهو ينظر إلى زجاجة المياه الخاصة به، والتي كانت مخبئةً في داخل منشفته.

وكشفت خاصية تقريب الصورة "الزووم" بأن الدولي الإسباني كان قد ألصق على عبوة المياه المعلومات الكاملة عن منفذي ركلات الجزاء الترجيحية في برايتون ألبيون، والجهة من المرمى التي سيفضلون التسديد فيها.

وعلى الرغم من تحضيراته النظرية لخوض ركلات الجزاء الترجيحية، إلا أن دي خيا لم ينجح في التصدي لأي ركلةٍ جزاءٍ في "استاد ويمبلي"، وعرّض هذا الإخفاق صاحب القميص رقم 1 إلى انتقادات جماهير مانشستر يونايتد في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبرت عن استغرابها من فشله في صنع الفارق لفريقه خلال ركلات الجزاء الترجيحية.

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