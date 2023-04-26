أرتيتا: مواجهة مانشستر سيتي لن تحسم موسم أرسنال

المصدر: (لندن - رويترز)

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قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال: إن المواجهة التي طال انتظارها بين فريقه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ومانشستر سيتي ملاحقه المباشر، اليوم، ستكون مصيرية للنادي اللندني.

لكنها لن تحسم موسمه، وفقد أرسنال قبضته على صراع اللقب، بعد تعادله في آخر ثلاث مباريات، مما جعله يتفوق بخمس نقاط فقط على سيتي حامل اللقب، بعد أن خاض مباراتين أكثر من فريق المدرب بيب جوارديولا.

وفي المقابل بدا سيتي متماسكاً، ويسعى لحصد ثلاثية، بعد حجز مقعده في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا. ويسافر أرسنال إلى سيتي اليوم على أمل استعادة سيطرته على صراع اللقب، واقتناص لقبه الأول في الدوري الممتاز منذ موسم 2003-2004.

وقال أرتيتا: علمنا منذ البداية أن سيتي وليفربول منافسان كبيران، لما فعلاه خلال السنوات الست أو السبع الماضية، ولذلك يستحقان التقدير تماماً، مباراة اليوم ستكون مهمة حقاً، وأتساءل هل ستحسم هذا الموسم الإجابة هي بالطبع لا.

وخسر أرسنال آخر سبع مواجهات مع سيتي في جميع المسابقات، ولم يفز في ملعب الاتحاد بالدوري منذ 2015.

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