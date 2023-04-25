قمة مانشستر سيتي وأرسنال.. منافسة قوية على صدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قبل أسابيع قليلة على إسدال الستار على منافسات الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم، يشهد استاد "الاتحاد" بمدينة مانشستر غدا الأربعاء مواجهة مباشرة بين مانشستر سيتي وأرسنال على صدارة المسابقة.

وتستحوذ مباراة القمة بين الفريقين على معظم الاهتمام بين جميع مباريات الجولة الـ33 من المسابقة هذا الأسبوع وينتظر أن ترسم ملامح المنافسة على الصدارة واللقب خلال ما تبقى من الموسم.

ويتصدر أرسنال جدول المسابقة حاليا برصيد 75 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام مانشستر سيتي حامل اللقب، وتتبقى لمانشستر سيتي مباراتان مؤجلتان ما يمنح الفريق الفرصة لتصدر المسابقة بفارق 4 نقاط حال مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية في المسابقة والفوز بالمباراتين والتغلب على أرسنال في مباراة الغد.

ويلتقي الفريقان غدا وسط أجواء متباينة وتفوق واضح لمانشستر سيتي، الذي لا يزال منافسا في 3 بطولات مختلفة هي الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، فيما أصبح لقب الدوري الإنجليزي هو الهدف الوحيد المتبقي أمام أرسنال بعد خروجه من باقي المباريات صفر اليدين.

ويخوض مانشستر سيتي اللقاء مفعما بالثقة في ظل تحقيقه انتصارين في غاية الأهمية خلال الفترة الماضية؛ بالفوز على بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتأهل لنصف النهائي، ثم التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على شيفيلد يونايتد 3-0 في نصف النهائي.

كما واصل مانشستر سيتي انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي، وحقق 8 انتصارات في آخر 9 مباريات خاضها بالمسابقة ليعزز موقعه في المركز الثاني، ويصبح مرشحا لاستعادة الصدارة من أرسنال حال مواصلة الانتصارات المتتالية في الأسابيع المتبقية من المسابقة.

وفي المقابل، يخوض أرسنال اللقاء غدا بعد فقدان 6 نقاط في 3 مباريات متتالية، حيث تعادل الفريق في هذه المباريات الـ3 على التوالي بعد 7 انتصارات متتالية في المسابقة.

وتسببت هذه الكبوة في تقليص الفارق الذي يتفوق به الفريق على مانشستر سيتي إلى 5 نقاط، علما بأن أرسنال خاض مباراتين أكثر من حامل اللقب.

كانت آخر هزيمة تعرض لها أرسنال في المسابقة أمام مانشستر سيتي بالذات، وذلك في مباراة مؤجلة بينهما بالدور الأول للمسابقة، والتي أقيمت في 15 فبراير الماضي .. وكان فوز مانشستر سيتي 3-1 في هذه المباراة كفيلا بعودته إلى الصدارة بعد 3 شهور تربع فيها أرسنال على القمة.

والآن، يتطلع مانشستر سيتي إلى فوز جديد على أرسنال غدا يمهد به طريق العودة إلى الصدارة وتعزيز فرصه في الدفاع عن اللقب الغالي.

ومدد مانشستر سيتي بهذا الفوز مسلسل انتصاراته المتتالية على أرسنال في الدوري الإنجليزي إلى 11 انتصارا متتاليا، ليمدد بهذا أكبر سلسلة هزائم متتالية لأرسنال أمام فريق بعينه في المسابقة على مدار تاريخه بالدوري الإنجليزي.

وحافظ مانشستر سيتي على سجله خاليا من الهزائم أمام أرسنال في آخر 14 مباراة بالدوري الإنجليزي، ويعود آخر فوز لأرسنال على مانشستر سيتي إلى ديسمبر 2015.

وخلال مباراة الدور الأول، أكد الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تفوقه التام على مساعده السابق ومواطنه ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، وحافظ جوارديولا على "العلامة الكاملة" في مواجهة أرتيتا منذ أن أصبح الأخير مدربا لأرسنال؛ حيث حقق جوارديولا انتصاره السادس في 6 مباريات خاضها أمام أرتيتا.

و يأمل جوارديولا في مواصلة هذا السجل المميز والحفاظ على العلامة الكاملة في مواجهة أرتيتا من خلال مباراة الغد، التي قد تمهد الطريق بشدة أمام فوز مانشستر سيتي بلقب البطولة للموسم الثالث على التوالي وللمرة الخامسة في آخر 6 مواسم.

و يمتلك مانشستر سيتي وأرسنال أقوى خطي هجوم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم؛ حيث أحرز مانشستر سيتي 78 هدفا بفارق هدف واحد فقط أكثر من أرسنال.

كما يمتلك مانشستر سيتي ثاني أقوى خط دفاع في المسابقة هذا الموسم حيث اهتزت شباكه 28 مرة مقابل 25 مرة لنيوكاسل صاحب المركز الثالث في المسابقة، ويأتي دفاع أرسنال ثالثا حيث اهتزت شباكه 34 مرة.

وفيما يعتلي النرويجي إيرلنج هالاند صدارة قائمة هدافي المسابقة برصيد 32 هدفا، يمتلك أرسنال 3 من أبرز هدافي المسابقة هذا الموسم؛ وهم جابرييل مارتينيلي (15 هدفا) وبوكايو ساكا (13 هدفا) ومارتن أوديجارد (12هدفا).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز