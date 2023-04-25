اعتبره مزحة.. تشافي يعلق على تلقيبه بالعشبي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على تلقيبه بالعشبي، بسبب انتقاده الدائم لعشب الملاعب الإسبانية في الفترة الأخيرة.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة ضد رايو فاييكانو بالدوري الإسباني: "أضحك عندما أسمع هذا اللقب واعتبره مزحة، ولكن لن أتوقف، انتقادي لعشب الملاعب بهدف تقديم كرة قدم أفضل".

وتابع: "مباراة الغد ستكون معقدة، الملعب معقد وأصغر من المعتاد، وفاييكانو أقوى فريق يتقن استغلال المساحات الصغيرة، وآمل أن يكون العشب جيداً، خاصة أننا سنلعب في الليل".

وتحدث تشافي عن بعض لاعبيه، حيث قال: "ديمبيلي وأندرياس كريستنسن في حالة جيدة بعد التعافي من الإصابة، كلاهما سيعودان للمشاركة في مباراة السبت المقبل أمام ريال بيتيس، سعيد بمعرفة تير شتيجن، شخصيته قوية وبذل الكثير من الجهد مع برشلونة، واعتقد أنه الأفضل في العالم، وجافي لا يهرب من الاحتكاكات وقوي جسدياً للغاية، ودائماً نحذره بسبب البطاقات".

وعن عودة ميسي لبرشلونة، قال تشافي: "إمكانية عودته ليست من اختصاصي، عليكم أن توجهوا هذا السؤال لرئيس رابطة الدوري الإسباني، هناك بعض القواعد وعلينا الالتزام بها، الآن أنا أركز فقط على مواجهة رايو فاييكانو، ولا أفكر في تدريب ميسي، أحب أن أتحدث عن ليو، لكن هذا ليس الوقت المناسب".

ويستضيف ملعب فاييكاس مباراة رايو فاييكانو ضد برشلونة، مساء غداً الأربعاء بالجولة 31 من عمر الدوري الإسباني.

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