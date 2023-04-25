حلمت به منذ الصغر.. محمد صلاح يكشف عن لقبه الأغلى مع ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، أن دوري أبطال أوروبا كان اللقب الأفضل له خلال مسيرته مع الريدز، مشيراً إلى أنه كان يحلم به منذ الصغر.

وقال محمد صلاح في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو": "التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا كان هدفي الأكبر عندما كنت صغيراً، كنت أشاهد دوري الأبطال أكثر من أي مسابقة أخرى".

وتابع: "كان دوري الأبطال أكبر بطولة في هذا الوقت، وأعتقد أنه لا يزال كذلك، كان حلمي فقط أن ألعب في منافسات البطولة يوماً ما، إلا أن اللعب والفوز بها أمر لا يصدق".

وواصل: "مازالت متعطش لحصد مزيد من البطولات والألقاب الفردية والجماعية مع ليفربول وإسعاد الجماهير".

وعن علاقته مع يورغن كلوب مدرب ليفربول، قال صلاح: "علاقتي مع كلوب أكثر من رائعة وبيننا تفاهم وتجانس منذ أن جئت هنا، كلوب من أهم المدربين في العالم، لعبنا معاً 5 أو 6 سنوات، لذلك نحن نعرف ونحترم بعضنا البعض بشكل جيد، وهذا هو أهم شيء".

وأتم محمد صلاح، قائلاً: "عندما أنظر إلى الوراء، أشعر بالفخر لما حققته مع ليفربول سواء على المستوى الجماعي أو الفردي".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز