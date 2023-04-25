وصل لمستويات مرعبة.. روني: هالاند الأفضل في العالم.. وعصر ميسي ورونالدو انتهى
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تغنى نجم مانشستر يونايتد السابق واين روني، بالنرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، ورشحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية خلال هذا العام.
وقال روني في تصريحات صحفية: "هالاند أفضل لاعبي العالم حالياً، بالطبع ميسي هو الأفضل في العموم، لكن في الوقت الراهن لا أحد أفضل من هالاند داخل الملاعب، والدليل أرقامه التي يواصل تحقيقها".
وأكمل: "أظن أن ما يفعله هالاند يجعله مرشحاً لحمل الكرة الذهبية، هالاند سجل 224 هدفاً في 264 لقاء، وهي إشارة على عدم تراجع أرقامه".
وشدد: "هالاند وصل لمستويات مرعبة، أحبس أنفاسي بسبب ما يفعله، عقليته مميزة، والعروض التي يطل بها علينا كذلك".