وصل لمستويات مرعبة.. روني: هالاند الأفضل في العالم.. وعصر ميسي ورونالدو انتهى

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تغنى نجم مانشستر يونايتد السابق واين روني، بالنرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، ورشحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية خلال هذا العام.

وقال روني في تصريحات صحفية: "هالاند أفضل لاعبي العالم حالياً، بالطبع ميسي هو الأفضل في العموم، لكن في الوقت الراهن لا أحد أفضل من هالاند داخل الملاعب، والدليل أرقامه التي يواصل تحقيقها".

وأكمل: "أظن أن ما يفعله هالاند يجعله مرشحاً لحمل الكرة الذهبية، هالاند سجل 224 هدفاً في 264 لقاء، وهي إشارة على عدم تراجع أرقامه".

وشدد: "هالاند وصل لمستويات مرعبة، أحبس أنفاسي بسبب ما يفعله، عقليته مميزة، والعروض التي يطل بها علينا كذلك".

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