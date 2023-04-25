قبل مواجهة مانشستر سيتي.. مدرب أرسنال: إذا أردت أن تكون بطلاً عليك حسم هذه المواجهات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، أن فريقه عليه الفوز أمام مانشستر سيتي، حال رغبته في اقتناص لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويدخل أرسنال القمة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، بفارق 5 نقاط عن الأخير الذي لعب مباراتين أقل، مما يعني أن فوز السماوي في كل مبارياته سيجعله يحافظ على اللقب الذي اقتنصه الموسم الماضي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "إذا كنت تريد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، عليك الفوز بمثل هذه المباريات، وأرى أن الفوز على مانشستر سيتي لن يحسم لقب الدوري، ستكون مباراة هامة بالطبع، وقد تغير نسب فوز كل فريق باللقب، لكن هناك 5 مباريات متبقية، الوضع شائك للغاية".

وعن هالاند نجم مانشستر سيتي، قال أرتيتا: "عندما تنظر إلى أرقامه، لن تستطيع مقارنته مع أي لاعب آخر، هالاند يفعل ذلك لأن إعداده تم بطريقة صحيحة، فهو يمنح سيتي القدرة على اللعب بطرق مختلفة".

وأكد أرتيتا أنه ليس هناك تقدم في حالة ويليام ساليبا، الذي أصيب مارس الماضي في مواجهة سبورتينج لشبونة بدور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي، ولم يعلن أرسنال عن طبيعة إصابة ساليبا، بينما أكدت صحيفة "ديلي ميل" إنه يعاني من مشكلة في فقرات ظهره.

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