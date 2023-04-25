وسط ترقب تشيلسي.. باريس سان جيرمان يخطط للتخلص من نيمار

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يخطط نادي باريس سان جيرمان، للتخلص من نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب ما أكدته صحيفة "ميرور" الإنجليزية.

وأكدت الصحيفة، أن تشيلسي يترقب موقف نيمار مع باريس، حيث يهتم البلوز بضم النجم البرازيلي حال قرر العملاق الباريسي رحيله بالفعل، مشيرة إلى أن هناك ناد إنجليزي آخر يهتم أيضاً بالتعاقد مع نيمار، لكنها لم تذكر اسمه.

وخضع نيمار لجراحة في كاحله مؤخراً، بعد إصابة تعرض لها في مباراة باريس سان جيرمان وليل بالدوري الفرنسي، 19 فبراير الماضي، ويغيب على أثر تلك الإصابة حتى نهاية الموسم الجاري 2023/2022.

يذكر أن عقد نيمار مع باريس سان جيرمان، ينتهي في صيف 2027.

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