إنريكي خارج السباق.. بوتشيتينو على رأس المرشحين لتدريب تشيلسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يتصدر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، قائمة المرشحين لتدريب تشيلسي، الذي يفاضل حالياً بين عدة مدربين للتعاقد مع واحد منهم بداية من الموسم الجديد.

ووفقاً للإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، فإن بوتشيتينو يعد الأوفر حظاً في الوقت الحالي، لتدريب تشيلسي.

وكتب رومانو عبر "تويتر" أن تشيلسي سيدخل في مرحلة حاسمة من المفاوضات مع بوتشيتينو لتولي تدريب البلوز، مؤكدًا أن الإسباني لويس إنريكي، خرج من سباق المرشحين لقيادة تشيلسي، وكذلك الألماني يوليان ناجلزمان.

وكان بوتشيتينو رحل عن تدريب باريس سان جيرمان الموسم الماضي، ولم يتول تدريب أي فريق آخر بعدها.

يذكر أن تشيلسي عين فرانك لامبارد، على رأس القيادة الفنية للبلوز بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.

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