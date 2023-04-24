بعد الخسارة المذلة أمام نيوكاسل.. توتنهام يعلن إقالة كريستيان ستيليني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي توتنهام إقالة مدربه كريستيان ستيليني، بعد الهزيمة المذلة أمام المنافس المباشر نيوكاسل 1/6، التي أدت إلى تقلص فرص السبيرز للحاق بمعقد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ونشر رئيس توتنهام بيانًا رسميًا عبر حسابات النادي أعلن خلاله إقالة ستيليني، وجاء فيه التالي: "كان الأداء أمام نيوكاسل غير مقبول على الإطلاق، يمكننا النظر في العديد من الأسباب التي أدت إلى حدوث ذلك، وبينما يجب أن أتحمل أنا (دانييل ليفي) ومجلس الإدارة والمدربين واللاعبين جميعاً المسؤولية، لكن المسؤولية تقع على عاتقي في النهاية".

وأضاف مالك توتنهام: "سيترك كريستيان ومنصبه وكذلك طاقمه التدريبي، كريستيان جاء في مرحلة صعبة بموسمنا، وأود أن أشكره على الطريقة الاحترافية التي تعامل بها، ونتمنى له ولمساعديه التوفيق".

وأكمل: "سيتولى ريان مايسون مهام المدرب، ريان يعرف النادي واللاعبين جيداً، وسنقوم بالإعلان عن طاقمه التدريبي في الوقت المناسب".

وأتم: "التقيت باللاعبين الكبار، والفريق مصمم على العمل لضمان أفضل نهاية ممكنة للموسم".

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