بتوصية من تين هاغ.. مانشستر يونايتد يبدأ تحركاته لضم هاري كين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد، بدأ المفاوضات مع توتنهام، للتعاقد مع هاري كين نجم السبيرز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "تلغراف"، فإن مانشستر يونايتد بقيادة الهولندي إريك تين هاغ، يرغب في ضم هاري كين بداية من الموسم المقبل، لحل أزمة الهجوم، ومن ثم السماح لماركوس راشفورد بالعودة إلى مركزه كجناح أيسر.

ومن جانبه أصبح هاري كين قريباً من الرحيل عن توتنهام، بعد فشله في الفوز بأي لقب، على الرغم من اقتناصه لقب الهداف التاريخي للنادي.

ومن المتوقع أن يطلب توتنهام أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن خدمات هاري كين لأي من الأندية الإنجليزية، و80 مليون جنيه إسترليني حال بيعه لناد خارج إنجلترا.

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