الدوري الإيطالي.. 180 دقيقة فاصلة تعيد نابولي إلى منصات التتويج

المصدر: وام

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مع فوزه على يوفنتوس في قمة مثيرة بالدوري الإيطالي لكرة القدم، ينتظر نابولي 180 دقيقة حاسمة على لقب المسابقة مطلع الأسبوع المقبل، بعدما عزز صدارته لجدول المسابقة، وأصبح بحاجة لـ 5 نقاط فقط من أجل حسم اللقب لصالحه.

وتغلب نابولي على مضيفه يوفنتوس 1-0 مساء أمس الأحد في الجولة الـ 31 من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة بفارق 17 نقطة أمام لاتسيو، الذي خسر أمام ضيفه تورينو 0-1 أمس الأول السبت في الجولة نفسها.

وهذه هي المرة الرابعة فقط في تاريخ المسابقة، التي يتفوق فيها نابولي ذهابا وإيابا في موسم واحد على يوفنتوس، حيث سبق له الفوز على يوفنتوس 5-1 في مباراة الدور الأول بالموسم الحالي.

ولعبت مباراتا نابولي ولاتسيو أمام قطبي مدينة تورينو؛ يوفنتوس وتورينو، دورا مهما في اقتراب نابولي خطوة جديدة من لقب المسابقة حيث يحتاج الفريق إلى 5 نقاط فقط من مبارياته السبع المتبقية ليتوج بلقب المسابقة للمرة الأولى منذ عام 1990.

وقد يحالف الحظ والتوفيق نابولي ليتوج بلقب البطولة مطلع الأسبوع المقبل قبل الجولات الـ 6 الأخيرة في المسابقة.

ويخوض نابولي اختبارا سهلا على ملعبه يوم السبت المقبل حيث يواجه ساليرنتانا في الجولة الـ 32 من المسابقة، فيما يواجه لاتسيو اختبارا صعبا في اليوم التالي عندما يحل ضيفا على انتر ميلان بنفس الجولة، وقد تحسم الـ 180 دقيقة، وهي زمن المباراتين لقب المسابقة لصالح نابولي.

وإذا حقق نابولي الفوز على ساليرينتانا، سيكون الفريق بحاجة فقط إلى عدم فوز لاتسيو على انتر ميلان في اليوم التالي ليحسم اللقب مع نهاية شهر أبريل الحالي، وقبل الجولات الـ 6 الأخيرة من المسابقة.

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