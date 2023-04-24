تأزم موقف البلوغرانا.. اعتراف جديد من نجل نيجريرا يدين برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أدلى خافيير نجل إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، باعتراف جديد بشأن قضيته ووالده الشهيرة بتلقي رشوة من برشلونة، بقيمة 1.4 مليون يورو، لتسهيل مهمة البرسا تحكيمياً.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإنه أثناء التحقيق مع خافيير نجل نيجريرا، اعترف أنه يملك عضوية في رابطة المحاربين القدامى الخاصة بنادي برشلونة، منذ أن كان عمره 15 عامًا.

وأكد خافيير أنه كان يتدرب في برشلونة مرتين أسبوعياً، وشارك في بعض المباريات مع أعضاء آخرين بالرابطة.

وكشفت الصحيفة قائلة أن مصلحة الضرائب رصدت تحركات مالية من جانب برشلونة في أحد الحسابات البنكية الخاصة بنجل نيجريرا، مما يعقد موقف البرسا أكثر في هذه القضية.

يذكر أن ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أعلن في وقت سابق، عن فتح تحقيق رسمي ضد برشلونة لاتهامه بالفساد في هذه القضية، وهو ما قد يعرض البرسا لعقوبات تصل إلى حرمانه من المشاركة في البطولات التي تنظم تحت إشراف الاتحاد الأوروبي.

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