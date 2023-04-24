أنشيلوتي عن ميسي: أحبه كلاعب.. وعودته للدوري الإسباني مكسب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن احتمالية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الغريم التقليدي برشلونة، ستكون مفيدة للدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد وجيرونا غداً: "يمكن لميسي أن يفعل ما يشاء، برشلونة قد يحتاجه أيضاً، إنها ليست مشكلة بالنسبة لي، أنا أحبه كلاعب، وبالنسبة للدوري الإسباني ستكون عودته مكسباً".

وعن الفوز بدوري الأبطال والليغا هذا الموسم، قال كارلو: "أعتقد أن الفوز بالدوري ودوري الأبطال في موسم واحد أمر معقد للغاية، نحن حالياً ننافس على بطولتين ونريد تقديم أفضل ما لدينا بجانب تقديم مستويات جيدة في الليغا لتقليص فارق النقاط".

وتابع: "بالنسبة لجودة الريال وبرشلونة، لقد أظهرنا ذلك عندما واجهنا بعضنا البعض مؤخراً، لقد حددت التفاصيل الصغيرة هذه المسافة التي نريد تقليصها في المباريات المقبلة، علينا لعب كرة قدم جميلة في لقاء الغد، جيرونا فريق منظم مع الكرة عند الاستحواذ عليها، وبالطبع يوجد غيابات خلال مواجهة الغد، سيغيب كريم بنزيما الذي تعرض لضربة وكامافينغا الذي تعرض لضربة أخرى، ورودريغو لم يتدرب مع الفريق اليوم لكنه سيكون بخير لمباراة الغد".

وأكمل: "كل فريق يريد اللعب على عشب جيد، نعرف جيداً المشاكل التي نواجها في أرضية سنتياجو بيرنابيو، الفكرة أننا لا نشكو من مشكلة محددة نحن نقدم الأدلة، العشب يعاني سيقومون بإصلاحه في أسرع وقت ممكن بالتأكيد".

وعن سياسة التدوير، قال: "اللاعبون يفهمونها جيداً، أولاً ريال مدريد يمتلك من اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب، هذا يسمح لي بإدارة الفريق بشكل أفضل والقرارات التي يتعين علي اتخاذها والتي دائماً ما تكون صعبة بغض النظر عن اللاعبين".

وأتم الإيطالي المخضرم، قائلاً عن ماركو أسينسيو: "أحبه كلاعب نظراً للخصائص التي يحبها العديد من المدربين، وآمل أن يتمكن من البقاء معنا".

ويلتقي ريال مدريد مع جيرونا غداً الثلاثاء في إطار منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، علماً بأن هناك فارق 11 نقطة بين الريال صاحب الوصافة وبرشلونة المتصدر في الوقت الحالي.

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