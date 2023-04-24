نابولي يخطف فوزاً قاتلاً من أرض يوفنتوس ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

المصدر: أ ف ب

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خطف نابولي فوزًا قاتلاً من أرض يوفنتوس 1-0 في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقترب أكثر من أي وقت من لقب الدوري الايطالي للمرة الاولى منذ 1990، وذلك ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين التي شهدت عودة قطبي مدينة ميلانو إنتر وميلان الى سكة الانتصارات الاحد.

وفي حين كانت المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة، سجل البديل جاكومو راسبادوري هدف المباراة بيسارية على الطائر من مسافة قريبة بعد عرضية من البديل الآخر المقدوني الشمالي إليف ألماس (90+3).

ورفع نابولي رصيده الى 78 نقطة بفارق 17 نقطة عن لاتسيو الثاني وسيكون قادرًا على خطف اللقب الثالث في تاريخه رسميًا في المرحلة المقبلة قبل ست مراحل من النهاية، في حال فوزه على ضيفه المتواضع ساليرنيتانا وخسارة أو تعادل لاتسيو خارج أرضه ضد إنتر.

ودخل نابولي الى المباراة بعد خيبة الخروج من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء بتعادله على أرضه مع ميلان 1-1 عقب خسارته 0-1 ذهابًا.

أما يوفنتوس فدخلها بمعنويات عالية منتشيًا أولا من عودته الى المركز الثالث بعد تعليق عقوبة حسم 15 نقطة من رصيده وتأهله الى نصف نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" على حساب سبورتينغ البرتغالي.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة في المركز الثالث متقدمًا بثلاث نقاط عن كل من روما الذي يحل على أتالانتا الاثنين في ختام المرحلة وميلان الخامس، وخمس نقاط عن إنتر السادس.

وبعد أن هيمن التعادل السلبي على مجريات المباراة، ظن يوفنتوس أنه خطف الفوز قبل سبع دقائق من النهاية بعد أن وصلت الكرة من مرتدة الى البديل الارجنتيني أنخل دي ماريا على الجانب الايمن فتوغل داخل المنطقة مسكنًا الكرة الشباك وسط فرحة جنونية (83).

لكن الحكم ألغاه بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد وسط احتجاج لاعبي نابولي، بسبب خطأ من البولندي أركاديوش ميليك على السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا قبل المرتدة.

وألغي بعد دقائق هدف آخر للصربي دوشان فلاهوفيتش بعد تمريرة من فيديركو كييزا من داخل المنطقة، لكن الكرة خرجت من الملعب قبل ان يمررها الايطالي.

ونجح نابولي في خطف هدف الفوز عبر راسبادوري مستغلا تمريرة عرضية لالماس تابعها على الطائر بين ساقي الحارس الدولي البولندي فويتشيخ شتشيزني (90+3).

وجدد نابولي فوزه على يوفنتوس للمرة الثانية هذا الموسم في الدوري بعد أن اكتسحه 5-1 ذهابًا.

أما فريق السيدة العجوز فكان يأمل في الاستعداد أفضل لاياب نصف نهائي الكأس ضد مضيفه إنتر الاربعاء بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.

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