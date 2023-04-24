يونايتد يضرب موعداً مع مان سيتي في نهائي الكأس

المصدر: عواصم - وكالات

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ضرب مانشستر يونايتد موعداً مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه أمس على برايتون 7 - 6 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في الدور قبل النهائي، وأهدر سولي مارش الركلة السابعة لبرايتون، ويلعب مانشستر يونايتد مع مان سيتي 3 يونيو في النهائي بملعب ويمبلي.

من ناحية أخرى حسم برشلونة مباراة القمة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 1 - صفر، أمس، في الجولة 30 من الدوري الإسباني، وسجل الهدف فيران توريس، بالدقيقة 44، واقترب «البارسا» من لقب «الليغا» بوصوله للنقطة 76.

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