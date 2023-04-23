وست هام يُمتع جمهوره برباعية في مرمى بورنموث ويبتعد عن منطقة الهبوط

المصدر: وكالات

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أحرز ميخائيل أنطونيو ولوكاس باكيتا هدفين مبكرين ليفوز وست هام يونايتد 4-صفر على مضيفه بورنموث ويواصل الابتعاد عن منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ويحتل وست هام المركز 13 برصيد 34 نقطة متقدما بست نقاط على إيفرتون صاحب المركز 18 وعشر نقاط عن ساوثامبتون متذيل الترتيب.

وتراجع بورنموث إلى المركز 15 بعد توقف رصيده عند 33 نقطة.

وافتتح أنطونيو التسجيل بعد خمس دقائق عندما تركه دفاع بورنموث بدون رقابة ليحول ركلة ركنية من آرون كريسويل داخل المرمى.

وبعد ذلك بسبع دقائق انطلق وست هام في هجمة مرتدة وأرسل فلاديمير كوفال تمريرة عرضية وضعها باكيتا بضربة رأس في الشباك.

ورغم استحواذ بورنموث على الكرة تلقى الفريق الهدف الثالث بتسديدة مباشرة مذهلة من ديكلان رايس قائد وست هام.

وواصل بورنموث سيطرته على المباراة لكنه فشل في صناعة الفرص.

وأكمل بابلو فورنالس رباعية وست هام بضربة خلفية رائعة في الدقيقة 72.

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