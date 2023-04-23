بعد مرور 21 دقيقة.. نيوكاسل يدك شباك توتنهام بخماسية نظيفة

المصدر: البيان

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اكتسح فريق نيوكاسل يونايتد نظيره توتنهام بخماسية نظيفة بعد مرور 21 دقيقة فقط من عمر المباراة القائمة حالياً بين الفريقين على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاءت خماسية نيوكاسل عن طريق:جاكوب ميرفي "2"، جولينتون "6"، جاكوب ميرفي "9"، أليكسندر إيساك " 19، 21".

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

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