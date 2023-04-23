المصدر: (ميونيخ - أ ف ب)

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باتت صدارة بايرن ميونيخ في مهب الريح، وأصبح الفريق مهدداً بفقدان القمة لصالح مطارده المباشر بوروسيا دورتموند، بخسارته أمس أمام مضيفه ماينتس 1 - 3، بالجولة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم، وافتتح بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية التسجيل، عبر مهاجمه السنغالي ساديو مانيه بالدقيقة 29، قبل أن يرد ماينتس بثلاثية، بفضل المهاجم الفرنسي لودوفيك أجورك، واللوكسمبورغي لياندرو مارتينز، والبديل الإسباني آرون كاريكول بالدقائق 65 و73 و79.

وتجمد رصيد بايرن، الذي مني بخسارته الرابعة هذا الموسم عند 59 نقطة.

في المقابل تقدم ماينتس، الذي لم يخسر منذ 11 فبراير للمركز السادس مؤقتاً برصيد 45 نقطة، لينافس على المراكز الأوروبية.

وتتابعت سقطات «عملاق بافاريا»، الذي يمر بفترة صعبة مع وصول مدربه الجديد توماس توخل بدلاً من يوليان ناغلسمان المقال من مهامه، حيث خرج من الكأس المحلية، ثم من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي (خسر صفر-3 ذهاباً وتعادل 1-1 إياباً).

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