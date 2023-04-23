ديوكوفيتش ينسحب من «مدريد ماسترز»

المصدر: (مدريد- أ ف ب)

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انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً من دورة مدريد لماسترز الألف نقطة للتنس، التي تنطلق الاربعاء المقبل، ويعد انسحاب ديوكوفيتش بمثابة ضربة لاستعداداته لبطولة رولان غاروس، التي تنطلق في مايو المقبل، ويشكو اللاعب من مشكلة في مرفقه.

وتعرض ديوكوفيتش لهزيمة مفاجئة بمجموعتين متتاليتين، أمام مواطنه دوشان لايوفيتش في ربع نهائي دورة لوكا بانيا في البوسنة منذ أيام.

انضم ديوكوفيتش إلى الإسباني رافايل نادال، الذي انسحب من البطولة أيضاً، ويتشارك ديوكوفيتش ونادال الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولات الكبرى للتنس.

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