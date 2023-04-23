أرسنال يواصل نزيف النقاط في «البريميرليغ»

المصدر: لندن - أ ف ب

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تابع أرسنال المتصدر نزيف النقاط في السباق نحو لقب«البريميرليغ» للمرة الثالثة على التوالي، بانتزاعه تعادلاً في غاية الصعوبة ضد ضيفه ساوثمبتون 3-3 بتسجيله هدفين متأخرين في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 75 نقطة متقدماً على منافسه المباشر مانشستر سيتي بـ 5 نقاط لكن الأخير خاض مباراتين أقل.

ودخل أرسنال المباراة آملاً في استغلال غياب مانشستر سيتي عن هذه الجولة لانشغاله بخوض مباراته ضد شيفيلد يونايتد في الدور نصف النهائي من كأس انجلترا لا سيما بأن ساوثمبتون يحتل المركز الأخير ويتهدده شبح الهبوط. لكن ساوثمبتون تقدم

3 - 1 حتى الدقيقة 88 قبل أن يرد أرسنال بهدفين منحاه نقطة واحدة.

وكان أرسنال أهدر أربع نقاط أيضاً في آخر مباراتين له في الدوري حيث تقدم على ليفربول 2-صفر في عقر دار الأخير قبل أن يكتفي بالتعادل 2-2، ثم تكرر السيناريو ذاته حيث تقدم بهدفين نظيفين مبكرين ضد جاره وست هام قبل أن ينتزع الأخير نقطة التعادل.

لم تكن قد مضت 28 ثانية حتى تلقى مرمى أرسنال الهدف الأول عندما اخطأ حارس المدفعجية ارون رامسدايل في تمرير الكرة فوصلت إلى الأرجنتيني كارلوس الكاراس الذي تابعها في الشباك وسط صدمة أنصار أصحاب الأرض.

ولم يكن أرسنال قد استفاق من الصدمة الأولى حتى أضاف مهاجمه السابق تيو ولكوت الثاني إثر كرة بينية من الكاراس (ق 14).

وقام ارسنال برد فعل ونجح في تقليص الفارق عبر مهاجمه البرازيلي غابريال مارتينيلي الذي تلقى كرة عرضية متقنة من باكايو ساكا ليتابعها على الطاير داخل الشباك ( ق 20).

ومن ركلة ركنية لساوثمبتون نجح فريق الساحل الجنوبي من تعزيز تقدمه من ركلة ركنية وصلت فيها الكرة عند القائم الثاني أمام المدافع الكرواتي دوي كاليتا تشار ليتابعها برأسه داخل الشباك ( ق 66).

ونجح أرسنال في تقليص الفارق عندما سدد أوديغارد بيسراه كرة لولبية من مشارف المنطقة بعيداً عن متناول حارس ساوثمبتون ( ق 88)، قبل أن يمنحه ساكا التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

واحتسب الحكم 8 دقائق إضافية في الوقت بدل الضائع من دون أن ينجح أرسنال في تحقيق الفوز وسط بسالة من دفاع ساوثمبتون.

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