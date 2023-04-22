محمد صلاح سادس أكبر هداف في تاريخ ليفربول

المصدر: وكالات

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أصبح النجم المصري محمدصلاح سادس أكبر هداف في تاريخ نادي ليفربول برصيد 183 هدفاً، بعد هدفه في مرمى نوتنجهام في مواجهة الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت لصالح "الريدز" بنتيجة 3-2، ليتجاوز بذلك روبي فاولر أسطورة الريدز السابق.

وشارك النجم المصري في 298 مباراة مع ليفربول، محرزاً 183 هدفاً و69 تمريرة حاسمة.

وشهدت الجولة ذاتها، تعادل أستون فيلا مع برينتفورد 1 /1، وفوز ليستر سيتي على وولفرهامبتون 2/1، فيما خيم التعادل السلبي على مباراة كريستال بالاس وضيفه إيفرتون.

وتقدم ليفربول عن طريق دييجو جوتا في الدقيقة 47، قبل أن يدرك نيكو ويليامز التعادل لنوتنجهام في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 55 عاد جوتا ليسجل الهدف الثاني له ولليفربول، قبل ان يدرك مورجان جيبس وايت التعادل مجددا لنوتنجهام في الدقيقة 67.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 70، ليرفع فريقه رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد نوتنجهام عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل أستون فيلا في الدقائق الأخيرة مع مضيفه برينتفورد 1 /1.

وتقدم برينتفورد عن طريق إيفان توني في الدقيقة 65، قبل أن يدرك دوجلاس لويز التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 87.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس، فيما رفع برينتفورد رصيده إلى 44 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، قلب ليستر سيتي تأخره بهدف إلى فوز 2 /1 على وولفرهامبتون.

وتقدم وولفرهامبتون عن طريق ماتيوس كونيا في الدقيقة 13، قبل أن يدرك كليتشي إيهانتشو التعادل لصالح ليستر من ضربة جزاء في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 75 سجل تيموثي كاستانيا الهدف الثاني لليستر.

ورفع ليستر رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة كريستال بالاس وضيفه إيفرتون.

وشهدت المباراة تعرض ميسون هولجيت لاعب إيفرتون للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 80.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن عشر.

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