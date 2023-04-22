هزيمة حامل اللقب في تنزانيا في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا

المصدر: وكالات

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خسر الوداد حامل اللقب 1-صفر أمام مضيفه سيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وأحرز جون أوتوس هدف سيمبا مستغلا هفوة دفاعية في الدقيقة 30.

ويحتاج الوداد إلى الفوز بفارق هدفين يوم الجمعة على أرضه من أجل مواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

وكان الوداد الطرف الأفضل في الشوط الأول، ومرت ضربة رأس من المدافع أرسين زولا بجوار القائم بعد ربع ساعة من البداية.

وانطلق الجناح سيف الدين بوهرة إلى داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع أبعد تسديدته في الدقيقة 23.

وانتزع سيمبا التقدم عكس مجريات اللعب، إذ فشل دفاع الوداد في إبعاد كرة لتصل إلى أوتوس الذي سدد في المرمى.

وضغط الوداد في الشوط الثاني واعتمد سيمبا على الهجمات المرتدة.

ويدين الوداد بالفضل لحارسه يوسف مطيع بعد إنقاذ أكثر من محاولة منها فرصة من وضع انفراد في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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