شبح الهبوط يطارد ليدز بعد الخسارة أمام فولهام بثنائية

المصدر: وكالات

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ما زال نادي ليدز يواجه خطر الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته أمام فولهام بهدفين مقابل هدف واحد على خلفية خطأين من الحارس إيلان ميسيلر السبت الماضي.

هدفا فولهام في الشوط الثاني جاءا بعد فشل ميسلير في التعامل مع التمريرات العرضية من الجهة اليسرى، ليستغل هاري ويلسون وأندرياس بيريرا من تصدي الحارس للكرات القادمة وهو يقف في منتصف المنطقة.

وجاء هدف البرتغالي جواو بالينيا في مرمى فريقه ”فولهام” في الدقيقة 79 ليمنح بعض الأمل المتأخر لليدز، الذي بدأ المباراة ولا يفصله عن الهبوط سوى نقطتين، وخسر للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات.

وكان بإمكان فولهام تحقيق فوز أكبر، حيث سدد بيريرا وويليان ركلتين حرتين اصطدمتا بالعارضة، في الشوط الثاني الذي سادته الفوضى.

غير أن المضيف- فولهام- اكتفى على مايبدو بأهداف ويلسون الذي سدد كرة قوية أسفل العارضة في الدقيقة 58 بعد عرضية ويليان، وتسديدة بيريرا، الذي لم يكن ليفوت الفرصة داخل منطقة الست ياردات بعد لمسة ميسيلر التي غيرت اتجاه الكرة نحو لاعب خط الوسط البرازيلي في الدقيقة الثانية السبعين.

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