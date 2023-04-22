نجم ليفربول يوافق على الانتقال إلى برشلونة

المصدر: البيان

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي سيرحل عن فريق ليفربول نهاية الموسم الحالي، سينتقل إلى برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة انتقال حر.

وقالت صحيفة "ميرور" وفقاً لروسيا اليوم إن فيرمينو وافق على الانتقال لبرشلونة هذا الصيف بعد رفضه البقاء مع ليفربول.

وينتهي عقد فيرمينو (31 عاما) مع ليفربول في يونيو المقبل، وقرر اللاعب الرحيل مع نهاية الموسم الحالي بعد 8 سنوات أمضاها في قلعة "الريدز" قادما من هوفنهايم صيف 2015.

وشارك المهاجم البرازيلي تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020 ودوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 وكأس العالم للأندية عام 2019.

وتعين على فيرمينو التنافس هذا الموسم على البقاء في التشكيلة مع المجموعة الجديدة من مهاجمي ليفربول، من بينهم الهولندي كودي غاكبو، والأوروغوياني داروين نونيز.

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