أنشيلوتي يشكو من ازدحام المباريات

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

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أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، تذمره من جدول مباريات كرة القدم المزدحم، وأصرّ على ضرورة تغيير شيء ما لحماية اللاعبين. ويتوجب على النادي «الملكي» الذي فاز على تشيلسي 2 - صفر ذهاباً وإياباً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أن يخوض ذهاب نصف النهائي بعد 3 أيام من مباراته أمام أوساسونا في نهائي الكأس المحلية.

وقال أنشيلوتي: جدول المباريات غير منطقي، وهو مزدحم للغاية، هناك الكثير من المباريات، وكل جهة تفكر في نفسها فقط، بداية برابطة الدوري، والاتحاد الإسباني، و«ويفا»، وأيضاً«فيفا»، ولا أحد يفكر في اللاعبين.

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