كلوب: مركز أرنولد الجديد لن يحل جميع مشاكل ليفربول

المصدر: وكالات

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أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن الأداء الرائع الذي قدمه لاعب الفريق ترينت أليكساندر أرنولد، والذي بات يلعب دورا هجوميا، ليس الحل لكل مشاكل ليفربول هذا الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن كلوب أشار إلى وضع أرنولد، الذي يلعب عادة في مركز الظهير الأيمن، في وسط الملعب في الحالة الهجومية، لم يكن أمرا ثابتا وأساسيا، لكن المؤشرات في أداء الفريق أمام أرسنال وليدز قد ترجح قيامه بهذا الدور لفترة أطول.

ورغم ذلك، فإن نجاح الفريق في الفوز على ليدز 6 /1 في بطولة الدوري ،والذي جاء عقب التعادل مع المتصدر أرسنال 2/2، قد ساعد في إصلاح بعض العيوب في خط الوسط، لكن كلوب يعلم أنه بحاجة للبحث عن لاعبين جدد في الصيف بدلا من الاعتماد على تألق أليكساندر أرنولد.

وقال كلوب، الذي أمامه أسبوع واحد فقط للعمل مع اللاعب على مركزه الجديد قبل زيارة نوتنجهام فورست: "هذا الدور المتقدم قليلا يناسبه في الوقت الحالي بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "أن تغطية المساحات يعد تحديا للجميع ،حينما نفقد الكرة من الناحية النظرية، لكننا معه لم نخسر الكثير من الكرات وهو الأمر الذي ساعدنا كذلك".

وتابع كلوب: "لن يكون ذلك حلا لجميع مشاكل الكرة التي عانينا منها هذا العام، لكنه لديه الإمكانيات للعب في ذلك المركز".

ويحتل ليفربول المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة.

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