مقاعد البدلاء تُفجر أزمة نصير مزراوي مع بايرن ميونخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خرج المغربي نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ، بتصريحات غاضبة بعد إقصاء فريقه من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

وقال مزراوي في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي سبورتس": "أشعر بخيبة أمل من وضعيتي مع بايرن ميونخ، كنت أساسياً قبل بطولة كأس العالم، واليوم أنا جاهز بدنياً لكني لا أشارك".

وأكمل: "لم أعد حتى في البايرن خيار ثاني أو ثالث، وهذا ليس جيداً، قلق بالطبع من وضعي الحالي ومحبط جداً، منذ مجيء توماس توخيل لم ألعب مباراة واحدة أساسي".

ولم يغادر نصير مزراوي مقاعد البدلاء منذ قدوم توخيل لمدة 4 مباريات، وشارك دقيقة واحدة كبديل.

يذكر أن بايرن ميونخ تعادل 1/1 مع مانشستر سيتي في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، ليودع البافاري المسابقة الأوروبية على أثر هزيمته في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.

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