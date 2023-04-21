بعد حديث مع بيريز.. مودريتش يقترب من الاستمرار مع الريال حتى 2024

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اقترب النجم الكرواتي لوكا مودريتش من تمديد عقده مع ريال مدريد، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2023/2022.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن مودريتش سيستمر مع ريال مدريد حتى عام 2024، مشيرة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس الميرنغي، أخبره شخصياً في محادثة غير رسمية قبل أسابيع، أنهم سيقدمون له عرضهم الرسمي بعدما ينتهي الريال من خوض المباريات المصيرية خلال الفترة الحالية.

وأشارت الشبكة إلى أن استمرارية مودريتش مع ريال مدريد أصبحت أمراً مفروغاً منه، خاصة أن الجانب الاقتصادي لم يكن أولوية للنجم الكرواتي، لاسيما بعدما رفض عروضاً سعودية، لأن أولويته هي الاعتزال في سانتياغو برنابيو.

فابريزيو رومانو: مودريتش سيجدد عقده مع ريال مدريد

وفي نفس الشأن، أكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي سبورتس"، أن نادي ريال مدريد يعمل في الوقت الحالي على ملف تجديد عقد مودريتش، بعدما توصل الميرنغي لاتفاق مع توني كروس حول تمديد عقده هو الآخر.

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