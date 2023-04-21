خوفاً من العقوبات.. لابورتا يلتقي برئيس «يويفا»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يلتقي خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، بألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لمنافشة قضية نيجريرا، المتهم فيها النادي الكتالوني برشوة نائب رئيس لجنة الحكام السابق لمساعدة الفريق تحكيمياً.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لابورتا سافر إلى دولة سلوفينيا لمقابلة رئيس الاتحاد الأوروبي من أجل شرح ملابسات قضية نيجريرا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الخطوة جاءت من رئيس برشلونة خوفاً من تعرض البلوغرانا لعقوبات من الاتحاد الأوروبي بسبب هذه القضية.

يذكر أن لابورتا عقد مؤتمراً صحفياً في الأيام الماضية، بهدف تبرئة برشلونة أمام الرأي العام من الاتهامات الموجهة له في قضية نيجريرا، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي عن فتح تحقيق رسمي ضد البرسا واتهامه بالفساد في هذه القضية.

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