لأول مرة في التاريخ.. 5 فرق إيطالية في المربع الذهبي لمسابقات أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حققت الفرق الإيطالية إنجازاً جديداً، بعدما نجحت 5 منها في الوصول المربع الذهبي بالمسابقات الأوروبية الكبرى.

ويتواجد ميلان وغريمه انتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يحضر يوفنتوس وروما بنصف نهائي الدوري الأوروبي، بالإضافة ل‍فيورنتينا المتواجد في قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وبحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، تعتبر هذه المرة هي الأولى في التاريخ التي يتأهل فيها 5 فرق إيطالية للدور نصف النهائي من المسابقات الأوروبية الكبرى.

ويصطدم ميلان بنظيره انتر في دوري الأبطال، بينما يلعب يوفنتوس مع إشبيلية الإسباني، وروما مع باير ليفركوزن الألماني في بطولة الدوري الأوروبي، ويواجه فيورنتينا منافسه بازل السويسري في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

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