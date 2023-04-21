الأكثر حفاظاً على نظافة الشباك.. تين هاغ يدافع عن دي خيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دافع مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاغ، عن حارسه ديفيد دي خيا، بعد خسارة الشياطين الحمر أمام إشبيلية بثلاثية نظيفة في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، ليودع البطولة بشكل رسمي بعد الخسارة بنتيجة 5/2 بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

وأخطأ ديفيد دي خيا في ترويض الكرة، ليمنح النجم المغربي يوسف النصيري هدية استغلها الأخير وأحرز هدف إشبيلية الثالث، ليقضي على أمل الشياطين الحمر في العودة للمباراة.

وقال تين هاج في تصريحات عقب المباراة: "دي خيا هو أكثر من حافظ على نظافة شباكه، وهذا الأمر يعني أنه حارس متمكن للغاية".

وعن نتيجة المباراة، قال المدرب الهولندي: "الجماهير تتوقع منا تقديم مباريات أفضل من ذلك، في مباراة اليوم، علينا أن نلوم نفسنا".

يذكر أن دي خيا شارك في 48 مباراة مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات هذا الموسم، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 21 لقاء منها.

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