توخيل ينفي وجود أزمة في البايرن بعد وداع دوري الأبطال

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن النادي لا يشهد أزمة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتعادل بايرن ميونخ على ملعبه أمام مانشستر سيتي 1 / 1 أمس الأول الأربعاء في إياب دور الثمانية بدوري الأبطال لكن مانشستر سيتي كان قد فاز ذهابا 3 / صفر وبذلك تأهل إلى الدور قبل النهائي فائزا بنتيجة إجمالية 4 / 1 .

وقال توخيل خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة :"لم نحقق ما كان متوقعا. لكننا تأهلنا إلى دور الثمانية بدوري الأبطال لثلاثة أعوام متتالية. لا نواجه أزمة."

وأضاف :"لا يجب علينا التشكيك في كل شيء. العديد من الأندية الكبيرة لم تتواجد في دور الثمانية. مازلنا نتحلى بالطموح ونرغب في تحقيق المزيد."

وتابع توخيل أنه يمكنه تفهم أن عدم التأهل للدور قبل النهائي في كأس ألمانيا لثلاثة أعوام، لا يلبي الطموحات.

وخرج بايرن ميونخ من دور الثمانية بكأس ألمانيا هذا العام إثر هزيمته أمام فرايبورج، وذلك بعد أن ودع البطولة من الدور الثاني في كل من الموسمين السابقين.

ويتنافس بايرن ميونخ حاليا فقط على لقب الدوري الألماني، حيث يتطلع إلى التتويج باللقب للموسم الحادي عشر على التوالي، لكنه يواجه منافسة قوية مع بوروسيا دورتموند الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين فقط.

وقال توخيل :"طريقة تعامل الفرق مع المواقف تمثل أمرا مهما. العديد من الأشياء حدثت هذا الموسم. ومررت بذلك في باريس (عندما كان مدربا لباريس سان جيرمان)، كم يكون أمرا مؤسفا أن يتم التعامل مع الدوري وكأنه لقب محسوم. لا يجب التعامل معه كأمر محسوم."

ويتوقع توخيل جاهزية جميع لاعبيه للمباراة المقررة أمام ماينز غدا السبت في الدوري، لكنه اعترف بأن "اللعب أمام ماينز في الوقت الحالي يشكل مهمة صعبة. ستكون مباراة لها متطلبات بدنية عالية."

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز