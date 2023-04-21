نظير العودة.. أوباميانج يوافق على شروط برشلونة ‬‎‬

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وافق الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم تشيلسي، على شروط برشلونة بهدف العودة من جديد إلى صفوف النادي الكتالوني، عقب نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أوباميانج أبدى موافقته على شروط برشلونة للعودة من جديد، والتي تتمثل في تخفيض راتبه 50%، وتخليص نفسه من تشيلسي للانضمام إلى البرسا مجاناً سواء على سبيل الإعارة أو نهائياً.

وكان أوباميانج انضم إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من برشلونة، في صفقة بلغت قيمتها 12 مليون يورو.

ولعب أوباميانج لمدة 6 أشهر فقط مع برشلونة، بداية من يناير 2022 وحتى يونيو من العام نفسه، قبل الانضمام لتشيلسي سبتمبر الماضي، بسبب تعاقد البرسا مع روبرت ليفاندوفسكي، بجانب الأزمة الاقتصادية التي عانى منها البلوغرانا.

وشارك أوباميانج مع تشيلسي هذا الموسم في 20 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

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