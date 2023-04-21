بعد «لكمة» ساني.. أزمة جديدة لساديو ماني في بايرن ميونخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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افتعل الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ، أزمة جديدة في أعقاب خروج فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك مانى مع بايرن ميونخ بديلاً أمام مانشستر سيتي، في إياب الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1، ليودع البافاري دوري الأبطال على أثر هزيمته في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.

وبحسب صحيفة "The tz" الألمانية، فإن ماني افتعل أزمة جديدة وذلك بعد أيام من أزمته الأولى عندما اعتدى على زميله ليروي ساني بالضرب، مشيرة إلى أن هذه المرة رفض ماني الذهاب لتحية الجماهير بعد مباراة السيتي التي أقيمت على ملعب أيانز أرينا، حيث توجه جميع لاعبي بايرن ميونخ إلى الجماهير لتحيتها على الحضور بالرغم من مهمة الفريق الصعبة، إلا أن ماني رفض الذهاب مع زملائه وتوجه مباشرة إلى غرف الملابس.

وأكدت الصحيفة أن سلوك ماني الذي شوهد عابساً، أثار حفيظة زملائه والمشجعين أيضاً، الذين انتظروا ظهوره أمامهم خاصة بعد مشكلته الأخيرة مع ساني.

يذكر أن ماني تعرض لعقوبة مالية كبيرة وتم إيقافه لمدة مباراة، على أثر أزمته مع ساني.

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