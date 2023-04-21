لعدم دفع الرسوم.. إيلون ماسك يلغي علامة التوثيق من حسابات نجوم الكرة على تويتر

المصدر: البيان

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شهدت الساعات القليلة الماضية، إزالة علامة التوثيق من حسابات نجوم كرة القدم العالمية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكانت منصة تويتر حذرت قبل أسابيع من إزالة علامة التوثيق، من جميع الحسابات التي لم تنضم لخاصية "تويتر بلو"، وتسدد رسوم الاشتراك، بدءًا من 1 أبريل 2023.

وبالفعل، ظهرت خلال الساعات الماضية حسابات نجوم كرة القدم العالمية بدون العلامة الزرقاء، ويأتي على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كيليان مبابي، والمصري محمد صلاح، والنرويجي آرلينغ هالاند، وغيرهم.

ويعمل إيلون ماسك منذ نهاية العام الماضي 2022 ، على إزالة علامات التوثيق الزرقاء من الحسابات القديمة على تويتر، التي تم التحقق منها بموجب القواعد السابقة للمنصة، كونه يرى أن هذه العلامات حصل أصاحبها عليها بأساليب غير منطقية.

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