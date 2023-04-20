دوري الأبطال الأوروبي.. الأرقام القياسية تتواصل في ربع النهائي

المصدر: وام

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بعد 120 مباراة منذ انطلاق فعاليات الأدوار الرئيسية للبطولة، وصلت النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى محطتها قبل الأخيرة وهي نصف النهائي الذي سيجمع ريال مدريد مع مانشستر سيتي، وميلان مع انتر ميلان في مواجهات ذهاب وإياب يتأهل منها الفائز إلى المباراة النهائية.

وترصد وكالة أنباء الإمارات “وام” في هذا التقرير عددا من الحقائق والأرقام القياسية والإحصائيات في البطولة وخاصة في ربع النهائي للنسخة الحالية.

وعلى مدار 120 مباراة أقيمت في البطولة حتى الآن، بلغت الحصيلة التهديفية 362 هدفا بمتوسط 3.02 هدف للمباراة الواحدة، وكان نصيب مباريات الدور ربع النهائي للمسابقة 20 هدفا في 8 مباريات بمتوسط 2.5 هدف للمباراة الواحدة وهو متوسط جيد للغاية في ظل قوة المنافسة في هذا الدور وتقارب المستويات في معظم مباريات هذا الدور.

وتصدر مانشستر سيتي قائمة أكثر الفرق تهديفا في المسابقة حتى الآن برصيد 26 هدفا في 10 مباريات، ويتساوى معه نابولي الإيطالي الذي ودع البطولة من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام ميلان الإيطالي في مجموع المباراتين.

ويأتي ريال مدريد في المركز التالي برصيد 25 هدفا في 10 مباريات، ما يعني أن نصف النهائي سيشهد مواجهة مثيرة بين اثنين من أعلى 3 فرق تهديفا في المسابقة حيث يلتقي مانشستر سيتي وريال مدريد على أحد مقعدي المباراة النهائية، علما بأن كليهما من أقوى المرشحين للفوز باللقب طبقا للترشيحات التي سبقت كليهما إلى هذه النسخة من دوري الأبطال.

كما ستشهد هذه المواجهة صداما بين الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، والفائز بلقب هداف البطولة في نسخة الموسم الماضي، والنرويجي إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ومتصدر قائمة هدافي المسابقة في الموسم الحالي.

وسجل هالاند هدف فريقه في مباراة الإياب بربع النهائي والتي انتهت بالتعادل 1-1 مع بايرن ميونخ الألماني، ليرفع رصيده إلى 12 هدفا في صدارة قائمة الهدافين ويصبح أسرع لاعب في تاريخ البطولة يصل إلى حاجز الـ35 هدفا، حيث وصل إليه في 27 مباراة كما أصبح هالاند (22 عاما و272 يوما) أصغر لاعب يصل لهذا الرصيد من الأهداف في دوري الأبطال.

وكان كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي تصدر مجموعته في الدور الأول من النسخة الحالية لدوري الأبطال، وتتساوى كفة الفريقين بشكل كبير حيث حقق ريال مدريد في طريقه إلى نصف النهائي 8 انتصارات مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة، واهتزت شباكه 7 مرات، فيما حقق مانشستر سيتي 6 انتصارات و4 تعادلات ولم يخسر أي مباراة واهتزت شباكه 4 مرات فقط.

وعلى غرار هذه المواجهة المتكافئة بين مانشستر سيتي وريال مدريد، ستكون المواجهة الأخرى بنصف النهائي بين قطبي ميلانو، واللذين احتل كل منهما المركز الثاني في مجموعته بالدور الأول من النسخة الحالية لدوري الأبطال.

وفي طريقه إلى نصف النهائي، حقق انتر ميلان 5 انتصارات و3 تعادلات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفا مقابل 10 أهداف اهتزت بها شباكه.

وفي المقابل، حقق ميلان 5 انتصارات و3 تعادلات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 15 هدفا مقابل 8 أهداف اهتزت بها شباكه.

ومن خلال مباراتيهما في نصف النهائي، سيحقق قطبا ميلانو رقما قياسيا جديدا لديربي ميلانو حيث ستكون المرة الأولى في التاريخ، التي يلتقي فيها الفريقان 5 مرات في موسم واحد.

وكان الفريقان تبادلا الفوز في مباراتيهما بالدوري الإيطالي، ففاز ميلان على ملعبه 3-2 في سبتمبر 2022 وفاز انتر على ملعبه 1-0 في فبراير الماضي، كما التقى الفريقان على استاد "الملك فهد" الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في مباراة كأس السوبر الإيطالي في يناير الماضي وفاز انتر ميلان 3-0.

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