لمزاملة مبابي.. باريس سان جيرمان يستهدف ضم هاري كين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستهدف باريس سان جيرمان، التعاقد مع نجم توتنهام هاري كين، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم امتداد تعاقده مع السبيرز حتى موسم 2024/2023.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن باريس سان جيرمان حدد صفقة هاري كين كأولوية للتعاقد معه في الصيف المقبل، في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه اللاعب، مشيرة إلى أن باريس يهدف للجمع بين هاري كين والنجم الفرنسي كيليان مبابي في فريق واحد.

وأكدت الصحيفة، أن باريس ليس النادي الوحيد الذي يهتم بالتعاقد مع هاري كين، بل أن مانشستر يونايتد أيضاً يستهدف ضم اللاعب الإنجليزي، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه خرج بايرن ميونخ من المنافسة على الصفقة بسبب الطلبات المالية لتوتنهام.

يذكر أن هاري كين سجل 23 هدفاً مع توتنهام هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي، ليأتي في وصافة الهدافين خلف النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي صاحب الـ 32 هدفاً.

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