بنزيما يمدد عقده مع ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، مدد تعاقده مع الميرنغي لمدة موسم جديد، بعدما كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، قام بتفعيل خيار التجديد التلقائي في عقد بنزيما بعد موافقة اللاعب الفرنسي، ليصبح عقد الأخير مع الريال ممتداً لموسم جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيما يدرك أن الموسم المقبل سيكون الأخير له مع ريال مدريد، لكنه سيظل على أي حال مرتبطاً بالنادي بمجرد انتهاء مسيرته داخل المستطيل الأخضر.

يذكر أن بنزيما يحظى باهتمام الأندية السعودية، حيث يرغب أكثر من نادٍ في التعاقد معه على رأسهم اتحاد جدة، لتعزيز صفوفه بصفقة عالمية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على غرار النصر الذي تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي لمدة موسمين ونصف.

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